Covid, lutto a scuola: morto il professor Mauriello

Lutto all'Istituto Comprensivo "D'Aosta" di Ottaviano per la morte del professor Gabriele Mauriello. A darne notizia è il sindaco Luca Capasso. Questo il suo messaggio di cordoglio: "Siamo vicini alla comunità scolastica dell'I. C. D'Aosta colpita dalla scomparsa del professor Gabriele Mauriello, stimato docente molto legato al mondo della scuola. Sentite condoglianze alla famiglia da parte mia e della cittadinanza di Ottaviano".

"Una persona schietta e solare"

"Una persona speciale, schietta, solare, sono profondamente addolorata. Voglio ricordarlo sorridente quando ci soffermavamo a dialogare a scuola", ricorda una sua ex allieva. "Mauriello prof.sempre presente e umile. Non avrebbe voluto andare in pensione, ma voleva godersi il figlio, la famiglia, con queste parole salutò i ragazzi. Che dispiacere", recita un altro dei tanti messaggi che in queste ore stanno girando sui social.