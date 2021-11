Cede il cric, 45enne muore schiacciato da un'auto: "Stava rubando la marmitta"

Aveva 45 anni. Un uomo è morto, a Napoli nel quartiere di Pianura schiacciato da un'auto.

Secondo quanto riportato il Mattino, si trovava sotto la vettura forse per rubarne la marmitta, ma è questa una circostanza che al momento non è stata confermata né smentita dagli inquirenti. La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, in via Salvatore Fergola zona Contrada Pisani.

A provocare la caduta del mezzo a quattro ruote addosso all'uomo pare sia stato il cedimento del cric che stava utilizzando.

Ad accorgersi della presenza del corpo senza vita dell'uomo è stato il proprietario dell'auto, una Volkswagen Polo blu, quando è tornato a riprenderla. Inutili i tentativi di soccorso, gli operatori del 118 non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo.

Intanto sui social è polemica per i moltissimi commenti di utenti che hanno giudicato addirittura "meritato" il fatale incidente occorso al 45enne.