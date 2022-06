Tragedia nella stazione della Funicolare: muore un uomo

Un uomo di 78 anni è morto oggi poco dopo le ore 12.00 nella stazione di piazzetta Augusteo della Funicolare Centrale. Vani i soccorsi. Il personale sanitario dell 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, residente a Soccavo.

All'interno del vagone era presente un medico, il dott. Giuseppe Parente, che ha prestato un primo soccorso all'anziano, praticando per alcuni minuti un massaggio cardiaco, prima dell'arrivo del 118.

Agenti della Polizia di Stato e due pattuglie della polizia locale sono giunti sul posto per i rilievi e per ricostruire l'accaduto. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

Chiusa la stazione della piazzetta e forti disagi per l'utenza, con la sospensione della circolazione su tutta la tratta.