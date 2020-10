Coronavirus, nuovo lutto a Frattamaggiore: l'annuncio del sindaco Del Prete

La comunità di Frattamaggiore viene colpita da un ulteriore lutto in pochi giorni. Un'altra persona, positiva al Coronavirus, è infatti deceduta in ospedale, come comunicato alla cittadinanza dal sindaco Marco Antonio Del Prete nel corso di una diretta video sui social.

"L'Asl mi ha comunicato la positività di altri 9 nostri concittadini, numeri dunque che continuano a salire. Oggi ho avuto modo di sentire telefonicamente un nostro concittadino ricoverato. L'ho sentito meglio ed il mio augurio per lui è che possa presto tornare a casa dai propri familiari. Dobbiamo, però, purtroppo registrare un secondo decesso avvenuto in ospedale. Ai familiari va l'abbraccio, per il momento virtuale, mio e di tutta la comunità frattese", l'annuncio del primo cittadino.

Del Prete ha fatto il punto della situazione anche sulle scuole e sul caso di positività registrato presso la casa comunale: "In molti mi chiedono notizie sulle scuole. Nelle prossime ore incontrerò i dirigenti degli istituti presenti sul nostro territorio, per fare insieme con loro il punto della situazione e pianificare eventuali azioni congiunte. Martedì e mercoledì la casa comunale continuerà a rimanere chiusa, poichè un dipendente comunale è risultato positivo al tampone. Ho ritenuto opportuno e prudente, oltre alla sanificazione straordinaria dei locali già effettuata, di sottoporre a tampone anche tutti gli altri dipendenti. Presso la casa comunale transitano ogni giorno parecchie persone e voglio assolutamente evitare un eventuale contagio a catena".