Lutto nel mondo della fotografia: addio a Franco Ranucci

Lutto nel mondo della fotografia napoletana per la morte di Franco Ranucci. Ranucci era noto per i suoi suggestivi scatti, soprattutto per la sua grande attenzione ai settori della moda del tessile dell'oggettistica, delle riprese aeree ed architettoniche.

In queste ore sono tanti i messaggi comparsi sui social per ricordarlo. "Oggi dobbiamo salutare un grande professionista, fotografo e amico. Di te ricorderò sempre il tuo modo di lavorare e la tua voglia di scherzare.Animo nobile, cuore immenso e sempre disponibile con me. Sto ancora aspettando con ansia alcune fotografie, ma ti perdono. Perdonami tu invece, se in questo momento sono senza parole. Ciao maestro, non ti dimenticheremo mai", ha scritto Simone.

O ancora, c'è il messaggio di Anna: " Sono senza parole. Ricordo ogni singolo giorno passato insieme, le tue battute, i tuoi consigli! Quanti bei lavori fatti insieme, quanti bei momenti. Resterai sempre nel mio cuore perché prima di essere il ´fotografo’ eri un vero amico ed una bravissima persona. Che la terra ti sia lieve Franco Ranucci nessuno ti dimenticherà".

Oggi nella Chiesa parrocchiale dell'Immacolata e San Michele, via filichito 46, a Volla, alle 13.30, sarano celebrati i funerali di Franco Ranucci