Realizza il sogno di partecipare alla maratona di New York spinto dal fratello, ma muore pochi giorni dopo

E' morto all'età di 53 anni Franco Leo. Tetraplegico dalla nascita, durante il primo lockdown, aveva chiesto al fratello Dario di spingere la sua carrozzina e partecipare alla maratona di New York. Impresa riuscita in sole quattro ore e quindici minuti, lo scorso 6 novembre.

Pochi giorni dopo il rientro in Italia la tragedia. Una mattina Leo, originario di Bellizzi, ma grande tifoso del Napoli, non si è più risvegliato. A comunicarlo è il fratello Dario sulla pagina Facebook Sognoattivo. "Te ne sei andato così.. in una sera di pioggia. E come avviene proprio nei giorni di pioggia, ci lasci sgomenti, infreddolito, tristi. Ciò che mi rende sereno è che il cielo ha voluto regalarti, pochi giorni prima della tua fine, il tuo sogno tanto atteso. Non trovo parole per descrivere il vuoto che lasci in ognuno di noi, ma, mi permetto, il vuoto in me è immenso perché in questi ultimi due anni siamo stati più uniti che mai: tu la mente, io le tue gambe. I nostri allenamenti, i piccoli viaggi per poter partecipare alle varie maratone, le risate ,le interviste, le fotografie... Fratello mio, te ne sei andato felice di aver trascorso dei giorni meravigliosi. Hai lasciato in tutti noi la voglia di non arrendersi mai... Sarai sempre con me, mi guiderai e mi darai la forza di portare avanti il sognoattivo di tanti altri ragazzi che hanno preso ispirazione dalla tua testa dura. Ti voglio bene Franco. Fai buon viaggio, abbraccia Fabio per tutti noi".

La passione per il Napoli

"Stasera è un giorno triste, il nostro amico Francesco Leo ci ha lasciato, grande tifoso del Napoli, pochi giorni fa ha partecipato alla maratona di New York sulla sua carrozzina spinta dal fratello Dario Leo, era contentissimo. Condoglianze ai fratelli Dario e Renato Leo, ai genitori, da tutto il gruppo Un giorno all'improvviso. Ti voglio ricordare così con il sorriso e con le parole di tuo fratello che ha esaudito il tuo sogno". E' il post con il quale il gruppo Facebook Un giorno all'improvviso ricorda Franco.