Il Covid uccide Franco Barbieri, il sindaco: "E' stato un onore esserti amico"

Lutto a Lacco Ameno per la morte di Franco Barbieri, ucciso dal Covid. A darne notizia il sindaco Giacomo Pascale: "Cari concittadini, In mattinata ho ricevuto una notizia straziante, che mai avrei voluto mi si comunicasse. La comunità isolana piange la scomparsa di un uomo dalla generosità infinita. Una persona brillante come poche. Franco Barbieri ci ha lasciati. Franco era molto più di un semplice amico: era un fratello maggiore, che ha impegnato la propria vita al servizio dell'isola e dei suoi giovani. Il mio amico e fratello, Franco, era sempre prodigo a dare consigli, sempre disponibile".

"Persona umile e competente"

"Umile, competente, con una visione della vita come pochi. Conservo il ricordo ben nitido di un uomo che ha fatto la storia di Ischia facendosi altresì protagonista del mondo by night isolano. Ha brillantemente gestito locali importantissimi, come il celebre CiaoMare, contribuendo agli anni felici e spensierati di migliaia di giovani, che gli devono davvero molto. Voglio ricordare Franco col suo sorriso, sempre carico di speranza. Forse, anche lassù qualcuno aveva bisogno di lui e dei tuoi preziosi consigli. Partecipo commosso al dolore di Anna, Ilaria, Angelo e di tutta la famiglia".