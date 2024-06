Lutto nel mondo dello sport: l'ex calciatore è morto a 44 anni

Lutto nel mondo del calcio per la morte improvvisa di Francesco Viscido. l'ex calciatore, noto anche per la sua scuola calcio di Casalnuovo, aveva 44 anni.

Tra i tanti messaggi in suo ricordo anche quello del sindaco Massimo Pelliccia: "L’amministrazione comunale e l’intera comunità casalnuovese sono vicini alla famiglia Viscido per la tragica scomparsa del caro Francesco. Francesco è sempre stato uno sportivo, un vero capitano che con la sua scuola calcio ha allenato negli anni migliaia di bambini e ragazzi.

Sei andato via troppo presto, il tuo entusiasmo e la tua tenacia vivranno sempre in tutti i tuoi allievi ed in tutti i bambini che tireranno i primi calci ad un pallone. Ciao Francesco, che la terra ti sia lieve!".