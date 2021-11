Trent'anni, maresciallo della guardia di finanza trovato morto nel suo appartamento

Si chiamava Francesco Saverio Cacciapuoti, era originario di Giugliano ed aveva 30 anni. Il corpo del maresciallo della Guardia di Finanza è stato trovato senza vita a casa sua, a Lodi, dove prestava servizio nel Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. La locale Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sul caso.

Secondo quanto risulta, il corpo non presentava segni di violenza. Inutile l'arrivo sul posto del 118, con i medici che non hanno potuto che costatare la morte dell'uomo. Nell'appartamento, stando alle informazioni trapelate, non sono state trovate tracce di violenza né della presenza di altre persone.

A stroncare la vita del giovane militare potrebbe essere stato un malore, anche se al momento non si esclude alcuna ipotesi.

A Giugliano Cacciapuoti aveva frequentato il liceo De Carlo, per poi intraprendere la carriera militare.