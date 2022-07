Un malore improvviso uccide il professor Pastore: aveva 56 anni

Lutto nel mondo dell'università per la morte improvvisa del professor Francesco Pastore. Il docente, 56 anni, è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Pastore, noto anche come editorialista, insegnava Econimia Politica presso la facoltà di Giurisprudenza della Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere.

Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è quello di Gimmi Cangiano, esponente di Fratelli d'Italia: "Caro Prof, mi hai ‘sopportato’ nei miei anni di università, siamo poi diventati amici nella vita per poi perderci negli ultimi tempi. Abbiamo discusso spesso sulla visione diversa del mondo, hai voluto però essere al mio fianco per la mia tesi di laurea. Un prof dichiaratamente di sinistra che fa da relatore ad uno studente dichiaratamente di destra che presenta una tesi sul pensiero economico della destra italiana….alla fine però ci siamo divertiti tanto…mancherai a tanti e anche a me ..Rip".

I funerali si terranno oggi nellla Chiesa di Maria Assunta in cielo e Padre Ludovico da Casoria ad Arzano.