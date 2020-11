Addio a Francesco Nerli, ex presidente dell'Autorità portuale di Napoli

"Assoporti piange il suo past presidente Francesco Nerli, uno degli autori della riforma portuale, oltre che presidente delle Autorità Portuali di Civitavecchia e di Napoli". È quanto si legge in una nota dell'associazione nella quale si annuncia la scomparsa di Nerli.

"È stato un uomo di grandi passioni, un uomo di mare, attento alle istanze dei lavoratori con una visione legata allo sviluppo dei nostri porti. La sua generosità - si legge nella nota - non è sempre stata ripagata da eguale moneta. Per oltre un decennio ha dovuto combattere per dimostrare la sua innocenza; per una persona dotata di un forte senso delle istituzioni, si è trattato di una enorme sofferenza, vissuta con grande dignità sino al riconoscimento pieno di innocenza", conclude Assoporti.