Francesco muore dopo un malore in bici: lacrime e dolore nel Napoletano

Lutto a Quarto per la morte di Francesco Michalette, il 57enne venuto a mancare ieri a Santa Maria Capua Vetere dopo aver accusato un malore. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato nel dolore parenti e amici che hanno inondato i social con ricordi e messaggi di affetto per il noto chef.

Francesco era in sella alla sua bici - sembra insieme ad altri amici - quando si è accasciato al suolo dopo un malore. Immediati, ma inutili, i soccorsi. Sul posto sono giunti gli uomini della Municipale e i sanitari del 118, ma per Francesco già non c'era più nulla da fare.

Tanti i messaggi - come detto - per il 57enne. Il Gruppo Ciclistico Angels Flying sui social scrive: “Buonasera Angeli, purtroppo oggi si è consumato un dramma si è spento il nostro amico Francesco Michalette ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari R.I.P amico nostro”.