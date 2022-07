Addio a Franco "o' pizzaiuolo": "Gran lavoratore e persona perbene"

Lutto a Casavatore per la morte improvvisa di Francesco Moccia, conosciuto da tutti come Franco. Moccia era molto noto in città per la sua attività di pizzaiolo che svolgeva nella pizzeria di famiglia "Mario". Tanti i messaggi di cordoglio per lui. In tanti, in queste ore, lo ricordano come un gran lavoratore e una persona perbene.

"A volte mi capitava di vederlo dopo anni e salutava sempre con affetto richiamando gli anni della nostra bella infanzia.. vedere questo post di Sabato è davvero struggente e ci lascia davvero interdetti. Gran lavoratore e persona perbene” si legge sui social. L'intera comunità cittadina si sitrnge al dolore della famiglia.