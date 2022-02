Francesco ucciso da un brutto male a 45 anni: lascia la moglie e due figli

Lutto a Giugliano per la morte di Francesco Di Niola, avvocato cassazionista. Francesco, 45 anni, lascia la moglie Luisa e due figli. Ad ucciderlo, in soli due mesi, è stato un brutto male.

Ieri l'ultimo saluto nella sua città, con l'intera comunità che si è stretta al dolore della famiglia. Sono tanti i messaggi per lui. Sui social, ad esempio, Nello scrive: "Avere nella vita la fortuna di incontrare come cognato il fratello che non hai mai avuto è un caso raro... Francesco Di Niola è grazie a te che ho toccato con mano lo spessore dell'amore,la continua ricerca della verità e la voglia di essere persone migliori...che la terra ti sia lieve ...".