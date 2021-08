Malore mentre è al lavoro in cucina: il cuoco del noto ristorante non ce l'ha fatta

Tragedia a Pianello del Lario, in provincia di Como. È lì che lavorava il 57enne ischitano Francesco Di Costanzo, morto lunedì sera per un malore. Inutili i soccorsi

Francesco Di Costanzo è morto mentre al lavoro, al ristorante del camping Laguna Beach in provincia di Como. Di origini ischitane, il cuoco 57enne ha avuto un malore mentre era in servizio nella nota struttura.

L'episodio è avvenuto lunedì 9, poco dopo le 21. Di Costanzo si è accasciato facendo subito temere ai colleghi fosse successo qualcosa di grave. Tra le persone ai tavoli del ristorante c'era anche un medico olandese in vacanza a Pianello del Lario, ed è stato lui il primo ad intervenire.

Ottenuto un defibrillatore dal proprietario del locale, il soccorritore sembrava avesse fatto ritornare vigile Di Costanzo. In realtà il 118 intervenuto sul posto ha proseguito nel fare di tutto per salvare l'uomo, ma senza successo: non c’è stato il tempo di raggiungere l’ospedale, Di Costanzo si è spento davanti ai suoi soccorritori.