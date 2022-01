Nuovo lutto per l'Antica Pizzeria da Michele: si è spento Francesco Condurro

"Oggi è un giorno triste per noi: salutiamo un grande uomo e una persona amata da tutti. Francesco Condurro, dottore commercialista e socio de L’Antica Pizzeria Da Michele, è stato uno dei primi amministratori de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world e tra i fautori dell’apertura di Tokyo, il 31 gennaio 2012, 10 anni fa. I funerali si terranno domani, lunedì 24 gennaio alle 11:30, nella Chiesa San Giuseppe dei Nudi in Via San Giuseppe dei nudi". E' la nota con la quale la storica pizzeria di Forcella annuncia la morte di Francesco Condurro, ucciso da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

A fine dicembre un altro lutto aveva colpito Da Michele, il decesso di Antonio Condurro, maestro pizzaiolo ultimo dei tredici figli del fondatore Michele.