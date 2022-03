Lacrime e dolore per la morte di Ciccio: "Oggi siamo tutti più poveri"

Lutto nel mondo della politica napoletana. La città, infatti, piange Francesco "Ciccio" Barra, storico esponente del PSI a Napoli e sindacalista. A dare la notizia della sua scomparsa è Massimiliano Manfredi, consigliere regionale.

"Ci sono notizie, che purtroppo ti fanno tanto, ma tanto male. Da qualche ora purtroppo non è più con noi Francesco Barra, che tutti noi chiamavamo affettuosamente Ciccio. È stato un punto di riferimento politico-sindacale per la sua comunità e tutti noi. Profondo e senza risparmio è stato il suo impegno, per un futuro fatto di passione e speranza.

Ho ancora impresse nella mia mente le lunghe riunioni ed il suo impegno insieme con mio padre nel PSI, di cui era un fraterno amico.Tutti noi oggi siamo più poveri. Io ho perso oltre che una guida, un amico ed un Maestro di vita. Fai buon viaggio Ciccio e che la terra ti sia lieve", ha scritto Manfredi.