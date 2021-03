Il Covid uccide Francesco Cesarano, era un noto artigiano: "Anche il paradiso avrà le sue finestre"

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del noto commerciante

Lutto a Gragnano per la morte di Francesco Cesarano, 59 anni. Cesarano, ucciso dal Covid in poco più di una settimana, era un noto artigiano e un uomo molto apprezzato. La sua dipartita ha gettato nello sconforto l'intera comunità cittadina che in queste ore lo piange. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio comparsi sui social dopo la diffusione della notizia della sua morte.

"Una bravissima persona"

"Non ci sono parole una bravissima persona sempre col sorriso RIP amico mio nelle braccia del signore", scrive un utente facebook. O ancora: "Sono sconvolto, persona perbene lavoratore e imprenditore onesto con tutti, qualità non da poco". Poi, messaggi anche legati al suo lavoro di artigiano: "RIP caro amico mio , adesso anche il paradiso avrà le sue finestre....." o messaggi di amici di vecchia data: "R.I.P condoglianze alla famiglia era un amico andavamo a scuola elementare via Veneto".