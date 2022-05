Lutto nella Guardia di Finanza per la morte di Francesco: aveva solo 24 anni

Lutto a Casoria per la morte di Francesco Caffarelli, 24 anni, militare della Guardia di Finanza. Il giovane svolgeva il proprio servizio fuori regione. Al momento non sono state ancora rese note le cause del decesso.

Sgomento in città, ma anche ad Afragola dove la famiglia di Francesco è molto conosciuta. RTanti i messaggi per la famiglia del giovane: per papà Enrico, mamma Imma e il fratello Lorenzo.

I funerali del giovane finanziere si terranno domani, giovedì 26 maggio, presso la parrocchia di San Giustino de Jacobis in via Calvarese a Casoria alle ore 10.