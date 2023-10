Resta ustionato dopo l'esplosione in casa: Francesco muore dopo tre settimane di agonia

Non ce l’ha fatta Francesco Balzano, il 40enne di Casoria rimasto gravemente ustionato nell’esplosione del suo appartamento per una fuga di gas a Lendinara, in provincia di Rovigo, avvenuta la sera dello scorso 11 settembre. Dopo circa tre settimane di agonia in Terapia Intensiva all’ospedale "Borgo Trento" di Verona, il 40enne è deceduto.

A seguito dell’incendio, Balzano aveva riportato ustioni di terzo e quarto grado sul 90 per cento del corpo e le sue condizioni erano apparse subito critiche. Francesco Balzano si trovava al Nord per lavorare allo stabilimento "Amazon" di Castelguglielmo, dove era addetto alle spedizioni. Lo scoppio, ricordiamo, era avvenuto attorno alle 22, aveva abbattuto il muro laterale dell’appartamento.

Stava riposando sul divano

I primi accertamenti parlano di una fuga di gas come causa dell’esplosione. Quella sera iFrancesco stava riposando sul divano quando è avvenuta la tragedia. Balzano era in affitto nell’appartamento assieme ad un collega di lavoro che al momento dello scoppio non era in casa. Per il 40enne era partita anche una colletta, organizzata dalla famiglia che lo ha subito raggiunto, sostenendo grosse spese per stargli accanto.

La notizia della sua morte ha subito raggiunto Casoria e fatto il giro dei social. Tanti, infatti, sono i messaggi per Francesco. "Francesco. BALZANO Te ne sei andato con il tuo corpo Giovane. Ma ciò che hai dato e fatto per gli altri. Nei pensieri e nel cuore. Sei pianta stabile", ha scritto Giuseppe.