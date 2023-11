Lutto in città per la morte di "Aluccio": "Una grande perdita per tutti"

Lutto a Giuliano per la prematura scomparsa di Francesco Alfiero. "Aluccio", così come tutti lo conoscevano, è venuto a mancare qualche notte fa. A darne notizia è l'amministratore del gruppo social "Giuglianesi orgogliosi", Francesco Taglialatela Scafati.

Queste le sue parole: "A nome del Gruppo GIUGLIANESI ORGOGLIOSI porgiamo le condoglianze alla famiglia di Francesco Alfiero, detto Aluccio, mitico tifosissimo del Giugliano. Riposa in pace Francesco. Gli Admin.

Lo ricordo con grande affetto perché era sempre vicino alla squadra, per la quale più volte l'ho visto piangere quando perdeva. Sarebbe auspicabile un qualche gesto, per ricordarlo, da parte della tifoseria giuglianese in occasione della partita di domenica. Foto del 1995 al vecchio Stadio De Cristofaro".