Francesco muore annegato a 39 anni, il dolore degli amici: "Ci hai spezzato il cuore"

Dramma ieri pomeriggio a Bagnoli per la morte di un giovane di Monterusciello. Francesco Albino, 39 anni, purtroppo è morto annegato nelle acque di "La Pietra", nella zona a cavallo tra Napoli e Pozzuoli. Alcuni testimoni raccotano che Francesco ha cercato aiuto poco dopo essersi tuffato perché non riusciva più a riguadagnare la riva per le cattive condizioni del mare.

Le stesse condizioni hanno ostacolato anche gli altri bagnanti che, però, hanno subito allertato la Capitaneria di Porto. L'intervento è stato tempestivo, ma non è bastato per trarre in salvo il 39enne. Una volta recuperato e riportato a riva, infatti, gli uominin del 118 - giunti sul posto poco dopo - non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Non è ancora chiaro se il giovane sia stato ucciso da un malore o se sia stato proprio il mare agitato a metterlo in difficoltà. Un dramma che, ovviamente, ha colpito tutti i presenti che hanno visto Francesco annegare senza riuscire a fare niente. La notizia della tragedia ha iniziato a circolare velocemente, raggiungendo parenti e amici di Francesco. Anche sui social sono tanti i messaggi per lui. Carmine, ad esempio, sul proprio profilo ha scritto: "Riposa in pace. Ci hai spezzato il cuore. Altra giovane vita, spezzata da un destino crudele !".