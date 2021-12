Tragedia sul lavoro: muore dopo una caduta da una palazzina

A Forio un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una palazzina in via Palummera in un cantiere edile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. L'uomo, secono quanto trapela, era impegnato in lavori su una palazzina sull'isola.

Vani in soccorso e la corsa in ospedale per salvargli la vita, le ferite erano troppo gravi.

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di ischia e del personale Asl Napoli 2 nord.