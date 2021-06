Il piccolo Flavio non ce l'ha fatta: i compagni di squadra e l'allenatore piangono per il 12enne morto

"Non ci sono parole per poter spiegare il dolore"

“Tutto il Monteruscello Calcio si stringe attorno alla famiglia Volpe per la perdita del piccolo Flavio, classe 2009. Non ci sono parole per poter spiegare il dolore ma solo un grande silenzio per poter ricordare il piccolo campione biancoverde. Ciao Flavio. Riposa in pace, piccolo campione”. E' il commovente e sentito post pubblicato sulle pagine social dal Monteruscello calcio, per la scomparsa del giovane calciatore.

Sconvolti anche i compagni di squadra del 12enne i gli avversari che hanno avuto il piacere di incontrarlo durante i match calcistici in questi anni.