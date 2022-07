Ucciso dalla fiamma di ritorno del barbecue: domani l'ultimo saluto a Filippo

Si terrà domani 9 luglio il funerale di Filippo Giuseppe Marzatico, il ragazzo di soli 20 anni morto per un incidente domestico. L'ultimo saluto al giovanissimo dj avverrà presso la parrocchia San Giustino De Jacobis in via Calvanese a Casoria.

Filippo si è spento in seguito alle ferite riportate ieri sera dalla fiammata scaturita mentre provava ad accendere un barbecue a casa sua. Inizialmente non sembrava essere in pericolo di vita, poi la situazione è rapidamente e drasticamente peggiorata fino al decesso.

Il 20enne era conosciuto come dj col nome Filip Master.