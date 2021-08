Claudio muore travolto dalle onde del mare. Due i feriti ma il nipote 25enne non era in spiaggia

È di un morto e due feriti il bilancio definitivo della tragedia avvenuta ieri nel mare di Castel Volturno. A perdere la vita Claudio D.S. 62enne di Cardito, travolto dalle onde del mare in tempesta. La corrente lo ha trascinato al largo e per l'uomo non c'è stato niente da fare, nonostante i soccorsi dei giovani presenti in quel momento in spiaggia. Due i feriti tra i soccorritori, ricoverati al Pineta Grande.

Il giallo del nipote disperso

Risolto anche il giallo del presunto nipote 25enne scomparso di Claudio. La notizia diffusa nelle prime ore della tragedia è stata smentita da un amico della vittima giunta sul posto che ha chiarito come in spiaggia non fosse presente alcun parente del 62enne.

Claudio lascia tre figlie. Lavorava in una fabbrica di bomboniere di Casavatore.