Città in lacrime per il piccolo Felice: "Strappato alla vita troppo presto"

Lutto a Marigliano per la prematura scomparsa del piccolo Felice Spera. Le cause del decesso non sono note, ma l'intera comunità cittadina - in queste ore - si stringe al dolore della famiglia.

Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello del sindaco Peppe Jossa che, sui social, scrive: "Una preghiera per il piccolo Felice Spera, strappato alla vita troppo, troppo presto. Sono addoloratissimo per questa tragedia e, da padre, non ho parole per il devastante dolore che provano Pasquale e Stefania, il suo papà e la sua mamma. Mi faccio interprete della tristezza che accomuna ogni abitante di Marigliano e per questo ho proclamato per domani il lutto cittadino. Rip. piccolo angelo".