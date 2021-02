Addio a Felice: "colonna portante" del Rari Nantes di Napoli

Il Circolo Rari Nantes di Napoli piange lo storico dipendente Felice. A dare notizia della sua scomparsa è stato il presidente Giorgio Improta: "Da quando sono diventato Socio del glorioso Circolo che ho l'onore di rappresentare, ho sempre considerato i dipendenti le colonne portanti del sodalizio. I presidenti, i consiglieri, i soci sono elementi variabili; loro no, sono delle costanti, preziose e impagabili per il loro spirito di abnegazione e anche di sopportazione. Sono i veri custodi della tradizione e della Casa".

"Persona perbene, affidabile, gentile"

"Felice è stato uno di loro ed ha trasferito agli altri, a coloro che considero affettuosamente i miei ragazzi, questi valori che devono perpetuarsi nel tempo. Felice è stato, e tale rimarrà nella mia memoria, una persona per bene, affidabile, discreta, gentile con quel pizzico di sottile ironia che hanno tutte le persone intelligenti. Non se ne è andato un altro pezzo della RariNantes, il suo sorriso rimarrà sempre nei ricordi di tutti noi. Riposa in pace Felice", ha detto ancora Improta.