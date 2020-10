Tragedia, muore titolare di un noto stabilimento balneare

Si è spento improvvisamente per un malore Federico Greco, titolare del noto stabilimento balneare Rama beach di Varcaturo.

La notizia ha fatto subito il giro dei social. Tanti i messaggi di cordoglio per l'imprenditore, molto apprezzato da tutti.

"Descrivere con delle parole la tua perdita non è molto facile per me, forse mi riesce meglio farlo con un ricordo indelebile di una serata vissuta fianco a fianco, forse uno degli eventi più belli fatti a casa tua. “Vorrei davvero che fosse solo un sogno e ci stiamo svegliando tutti” Oggi se ne va un grande uomo, un grande amico con un gran cuore. Non ti dimenticherò mai FEDE, riposa in pace amico mio", scrive Giovanni.