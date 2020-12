Casalnuovo, morto un noto farmacista: era affetto da Covid-19

Sono 24 i farmacisti positivi al coronavirus morti in Italia. Lo riportano in una nota la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federfarma. L'ultima vittima, in ordine di tempo, porta il nome di Ciro Leone, 71enne farmacista napoletano, titolare di un'attività a Casalnuovo. "Purtroppo il Covid-19 ha colpito per la terza volta la Nostra Comunità professionale", scrive l'Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli. "Leone aveva 71 anni. La scomparsa del Collega ci ricorda dolorosamente quanto questa epidemia sia ancora lontana dall’essere sconfitta e quanto i farmacisti siano una figura centrale nelle comunità piccole o grandi in cui operano. La Categoria tutta lo saluta con affetto ringraziandolo per la dedizione, la competenza ed il comportamento etico avuto nel corso della Sua vita professionale".



(foto Ordine dei farmacisti della Provincia di Napoli / fb)