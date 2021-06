Malore nel sonno stronca la vita ad un 32enne: "Gran lavoratore e ragazzo serio"

Lutto nel napoletano per la morte improvvisa di Fabiò Giamè, 32enne residente a Qualiano. Fatale un malore che lo ha colto nel sonno. Vani i tentativi di soccorso la mattina successiva, per Fabio che era sempre stato in ottima salute non c'è stato nulla da fare.

Funerali il 7 giugno alle ore 12 bella Parrocchia Maria SS. Immacolata in via Dogma a Qualiano.

"Sconvolto è a dir poco. Tu la mia spalla, tu il mio tecnico, tu il mio amichetto, tu un ragazzo serio e grande lavoratore tu che come hai sentito la mia voce la settimana scorsa eri entusiasta e ci dovevamo vedere per un caffè per parlar un po' di progetti futuri... Ci hai giocato uno scherzo bruttissimo...Il signore ti abbia in Gloria", scrive in un post Massimo, grande amico di Fabio Giamè.