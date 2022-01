Addio a Fabio: morto a 36 anni dopo diversi giorni in coma

Lutto a Pianura per la morte di Fabio De Vita. Il 36enne, circa dieci giorni fa, ebbe un malore mentre era in sella al suo motorino. Nel cadere dallo stesso battè con la testa a terra, entrando subito in come.

I medici le hanno tentate tutte, ma purtroppo questa mattina il tragico epilogo. Fabio, da molti conosciuto come O' Lion, lascia la moglie Carmela. In tanti in queste ore lo piangono e, sui social, sono tanti i messaggi di cordoglio per la sua famiglia. "Ti ho voluto veramente bene", viene scritto sui social o ancora "Riposa in pace. Era un bravissimo ragazzo".