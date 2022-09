Lutto nel mondo degli eventi: Fabio muore a 47 anni

Lutto nel mondo degli eventi per la prematura scomparsa di Fabio Barbella, 47 anni. Tanti i messaggi sui social per lui. Claudio, ad esempio, scrive: "Ricordo ancora i miei primi giorni di lavoro con voi .... Ricordo quante cazziate ricevute da te ma da tutta la tua famiglia... Ricordo quante notti insonne e piene di stanchezza abbiamo passato... Rigranzio te e tutta la tua famiglia per la persona che ora sono lavorativamente. Ricordo le tue manie di perfezione sul buffet . Tutto in ordine Tutto simmetrico Tutto alla perfezione Sicuro che ora da li su metterai sempre il tuo zampino nei loro banchetti Ciao Fabio Barbella".

O, ancora, c'è il messaggio di Mara: "Amico mio mi hai trafitto il cuore ,noi un legame unico che bastava uno sguardo x capirci e quando ci incontravamo anche se c’era tempesta usciva il sole …ci siamo detti sempre che ci conoscevamo da sempre e dopo tantissimi anni abbiamo scoperto il perché …non dimenticherò mai le nostre immense giornate di lavoro piene di sorrisi e stress ma che ci riempivano il cuore di gioia Ci rincontreremo in un’altra vita amico mio! Resta sempre con la tua anima accanto a tua moglie e le tue splendide bambine e dai loro la forza x rialzarsi da questa brutta e inaspettata caduta nel vuoto Mancherai".