E' morto a Giugliano in Campania il pediatra Fabio Albano. Il medico aveva un noto studio in via Vittorio Veneto. Il decesso come riporta IlMeridianonews è avvenuto improvvisamente stanotte. Fatale un arresto cardiaco.

Il professionista era molto apprezzato e conosciuto a Giugliano e sono tantissimi i messaggi social per ricordarlo.