Lutto in città per la morte dell'ex sindaco: "Si è distinto per garbo, signorilità e simpatia"

Lutto a Poggiomarino per la morte dell'ex sindaco Mario Sangiovanni. La notizia della sua dipartita è stata diffusa dall'attuale primo cittadino Maurizio Falanga che si è espresso con queste parole: "Un altro grave lutto per Poggiomarino per la scomparsa di Mario Sangiovanni. Mario è stato un grande Sindaco della nostra Poggiomarino, distinguendosi sempre per garbo, signorilità e simpatia.

Per me è stato sempre un punto di riferimento avendo vissuto con papà le gesta di quella grande Amministrazione dell’85. Quando pensavo a questo ruolo mi veniva in mente lui. Una grande perdita per tutta Poggiomarino. Alla famiglia le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale, dei dipendenti e di tutta Poggiomarino. Ciao Sindaco di tutti".