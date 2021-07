Tragedia davanti al centro commerciale, muore 40enne in auto

L'uomo attendeva la moglie che era entrata in uno dei negozi del centro commerciale Grande Sud (ex Auchan)

Un 40enne era in auto nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud (ex Auchan) a Giugliano in Campania, quando si è sentito male, forse a causa del caldo torrido che in questi giorni sta colpendo la Campania.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Fatale un arresto cardiaco mentre attendeva la moglie che era da poco entrata nel centro commerciale.