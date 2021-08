Lutto nella politica, addio all'ex consigliere: "Uomo sempre disponibile"

Lutto a Casoria per la morte di Eugenio Rubino, ex consigliere comunale. A dare la notizia della sua dipartita è stato il sindaco Raffaele Bene: "Ancora un lutto di una persona cara all’intera comunità. Si è spento Eugenio Rubino più volte consigliere comunale in passato e sempre impegnato in politica. Un uomo sempre disponibile, che ricordo con particolare affetto. Alla famiglia le condoglianze mie e dell’intera Amministrazione".

in tanti stanno partecipando, con diversi messaggi, al lutto della famiglia Rubino. Oltre al primo cittadino, infatti, si registra anche il cordoglio del presidente del consiglio comunale Andrea Capano: "Sentite condoglianze alla famiglia Rubino per la perdita del caro amico Eugenio.R.i.p".