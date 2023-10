Lacrime per Eugenio: il giovane musicista ucciso da un brutto male

La comunità cittadina di Santa maria la Carità, in provincia di Napoli, è ancora distrutta dal dolore per la scomparsa di un giovane musicista. La città, infatti, piange Eugenio Martone, giovane musicista di appena 20 anni, ucciso da un brutto male.

Il messaggio del sindaco

Tra i tanti messaggi, pubblicati in questi giorni, c'è anche quello del sindaco Giosuè d'Amora. "Questa mattina il cielo nuvoloso ed il maltempo rispecchiano le emozioni che stiamo vivendo. Ci siamo svegliati con la notizia che non volevamo ascoltare: la morte di Eugenio di appena 20 anni.

Un ragazzo splendido, amante della musica che stava seguendo le orme e i valori della famiglia. In estate la brutta la notizia, che ha sconvolto tutti. Abbiamo pianto, pregato e sperato fino ad ieri nonostante le notizie negative.

Un abbraccio ai familiari ed in particolare al padre il professore Sebastiano. Un abbraccio agli amici che hanno perso un compagno di vita. Riuniamoci come comunità in silenzio e preghiera. Rip grande chitarrista", ha scritto il primo cittadino.