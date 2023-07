Esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio: trovato senza vita un operaio

E' stato trovato il corpo senza vita di un operaio della fabbrica Fireworks Lieto di via Voccia a Roccarainola. Si tratta di un 51enne che risultava disperso subito dopo l'esplosione. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

L’area non è ancora in sicurezza.

La Fireworks Lieto è un'azienda leader del settore, che ha realizzato spettacoli pirotecnici in tutto il mondo, da Bilbao, in Spagna, a Montreal, in Canada. Al momento non risulterebbero altri feriti.