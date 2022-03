Esplosione in una automobile in strada, muore un uomo: era all'interno del veicolo

Tragedia a Grumo Nevano sul corso Garibaldi, un'auto è esplosa ed è andata completamente distrutta. Alla guida c'era un uomo che ha perso la vita. Il corpo è completamente carbonizzato e si sta cercando di risalire alla sua identità.

Pezzi dell'auto sono stati ritrovati a molti metri di distanza dal luogo dall'esplosione, che potrebbe essere stata causata da un difetto ad una delle due bombole di Gpl che si trovavano a bordo del veicolo.

I carabinieri stanno effettuando dei rilievi. Non è stato ancora accertato se la vettura era ferma o in movimento per cui si sta cercando l'eventuale presenza di telecamere nella zona.

Sul posto anche vigili del fuoco, polizia di stato e municipale. Chiuso il tratto di strada per ragioni di sicurezza.