Politica in lutto, si è spento il consigliere comunale ed ex candidato sindaco Espedito Fenocchio

È morto a 58 anni Espedito Fenocchio, volto noto della politica puteolana. Consigliere comunale, era anche stato candidato sindaco. Era ricoverato al Cardarelli di Napoli.

Tito Fenocchio lascia una moglie, un figlio e una figlia.

I funerali, particolarmente partecipati, si sono tenuti il 17 febbraio nella Chiesa di Sant'Artema a Monterusciello.

Leader della civica “Pozzuoli Libera” alle scorse elezioni, era vicino all’attuale sindaco Gigi Manzoni. “La scomparsa di Tito Fenocchio – sono state le parole del sindaco – è un grande dolore per me e una grave perdita per la nostra città. Mi stringo ai familiari e a tutti quelli che lo hanno amato. Ciao Tito, riposa in pace”.