Ernesto muore a 38 anni: lascia la compagna e il figlio

Lutto a Bacoli per la morte prematura di Ernesto Scotto Rosato. Ernesto, 38 anni, lascia il papà Antonio, la mamma Maria, la compagna e un figlio. La città, in queste ore, si stringe al dolore della famiglia e si prepara per l'estremo saluto. I funerali di Ernesto saranno celebrati domani, mercoledì 28 settembre, nella chiesa di Sant'Anna a Bacoli alle 16,30.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. La notizia della sua morte è subito circolata e in tanti hanno voluto lasciare un pensiero per lui. Ernesto viene ricordato come un ragazzo solare e sempre disponibile.