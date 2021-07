Addio a padre Ernesto Santucci: si occupava degli emarginati di Napoli

Lutto nella chiesa per la morte di padre Ernesto Santucci, missionario gesuita che per tanti anni ha vissuto anche a Napoli. Padre Ernesto Santucci è nato a L'Aquila nel 1930. A 18 anni entra nella Compagnia di Gesù e a 31 anni viene ordinato sacerdote. Inizia il suo apostolato a Napoli, presso l’Istituto Pontano, come padre spirituale e professore. Si occupa di giovani emarginati nei Quartieri Spagnoli aprendo una casa per ospitare ragazzi senza fissa dimora.

Apre la prima comunità terapeutica in Campania a Somma Vesuviana, “Il Pioppo”. Era uno fervido sostenitore dell'Albania, tra i primi missionari a sbarcare nella Terra delle Aquile ni primi anni novanta. Nel 2016 ha pubblicato il libro "Io sono albanese". Tanti i messaggi di coloro che in queste ore lo piangono.