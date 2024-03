Addio a Ernesto Bergamasco: il pugile olimpionico aveva 74 anni

Lutto nel mondo del pugilato per la morte, a Torre Annunziata, di Ernesto Bergamasco: aveva 74 anni. Vincitore di un doppio titolo italiano dilettanti nei pesi superleggeri (1971, 1972), Bergamasco prese parte anche alle Olimpiadi di Monaco.

Dopo l'esperienza olimpica passò al mondo del professionismo infilando una serie di successi. Nel '74 tentò anche la conquista del titolo italiano sfidando il detentore Bruno Freschi, prima, e poi nel '78 sfidò Giuseppe Martinese.

Bergamasco, dopo il ritiro a 28 anni, fondò la Pugilistica Oplonti formando diversi campioni. Tanti i messaggi per lui anche sui social. "Riposa in pace Maestro Ernesto Bergamasco. Con te va via un pezzo importante della Boxe Vesuviana. Il Primo Amore non si scorda mai; il primo della palestra a disputare un Olimpiade, il primo a combattere al Madison Square Garden di New York, il primo a vincere il Campionato Italiano Dilettanti, il primo a disputare il Campionato Italiano Professionisti……il primo a far amare la Boxe nella nostra città. Ciao Ernesto ti vogliamo bene", si legge sulla pagina di Boxe Vesuviana.