E' morto Ernesto Assante, un ictus gli ha stroncato la vita

Ernesto Assante, una tra le più prestigiose firme del giornalismo musicale, si è spento per un ictus che lo aveva colpito nella serata di ieri. Vane le cure a cui era stato sottoposto nella speranza di salvargli la vita. Lascia la moglie e due figlie.

Nato a Napoli nel 1958, aveva iniziato a scrivere per il Manifesto passando poi oltre 40 anni fa a ‘la Repubblica’, testata con la quale collaborava ancora oggi.

Grandi successi anche in radio per il giornalista con Rai Radio 1 e Rai Radio 3. Dal 2010 al 2017 ha condotto su Radio Capital il programma Playlist. Tanti anche i successi in tv con Renzo Arbore, Fabio Fazio, Carlo Massarini, Francesco Gabbani.

Al suo attivo anche diversi saggi, tutti scritti con Gino Castaldo, l'ultimo "Lucio Battisti" (Mondadori, 2023).

Dal 2003 al 2009 aveva insegnato "Teoria e tecnica dei nuovi media" e poi "Analisi dei linguaggi musicali", nella facoltà di Scienze della comunicazione dell'università la Sapienza a Roma.

Cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio. Il ricordo di Samuele Bersani: "Ernesto ora non trovo una sola parola che abbia senso, ho in testa solo il tuo sorriso e la tua grazia. Com’è stato bello essere tuo amico".

"La leggerezza di Ernesto Assante era il suo modo per rispettare la musica.Mancherà a chiunque altro ami la musica e sa di avere perso chi lo poteva guidare con la discrezione di un suggerimento”, è il ricordo di Luciano Ligabue.