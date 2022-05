Lutto in città, Enzo ucciso dal Covid: "Addio gigante buono"

Lutto in città per la morte di Vincenzo "Enzo Iamunno". Enzo, per tutti “il gigante buono”, si è spento per complicanze legate al Covid. L’uomo era risultato positivo al Covid, le sue condizioni si sono aggravte ed è stato necessario il ricovero.

Enzo, che qualche anno fa ha perso la figlioletta di soli 5 anni, era molto noto anche per il suo impegno sociale, anche per l'Associazione Genitori Insieme. Sono tanti i messaggi per la sua scomparsa. Sulla pagine dell'associazione è stato scritto: "Oggi ci ha lasciato Vincenzo lamunno. È stato volontario, socio e vice presidente di Genitori Insieme ma soprattutto è stato un grande amico. Vogliamo salutarlo con le parole della nostra volontaria Sonia 'Il gigante buono ha finalmente riabbracciato la sua piccola Sabrina'. Ciao Enzo, ci mancherai”.