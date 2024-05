Lutto nel mondo del calcio, addio a mister Enzo: "Un momento duro, doloroso"

Lutto a Bacoli per l'improvvisa e prematura scomparsa di Enzo Rotondo. La morte dell'amato mister è stata annunciata dalla Virtus Baia. Questo il lungo e commovente messaggio: "Siamo distrutti. È un mese di maggio molto, ma molto difficile, per la famiglia della Virtus Baia. A pochi giorni dalla scomparsa del nostro amato presidente Gigi Erbaggio, se ne va un'altra colonna della nostra società, un'altra persona a cui tutti noi saremo riconoscenti per sempre: Enzo Rotondo. Enzo è stato calciatore e allenatore della Virtus Baia, ma è stato, soprattutto, risorsa fondamentale del settore giovanile.

Della Virtus Baia e della Sosandra. È stato il mister di tutti, di generazioni e generazioni di allievi granata. Piccoli bambini che con lui e grazie a lui sono cresciuti, formandosi dentro e fuori dal campo fino a diventare uomini. Enzo fino alla fine ha accompagnato i nostri giovanissimi e tutti gli sono e gli siamo grati per la grande passione e dedizione trasmessa e al servizio di tutti. Sono giorni duri, dolorosi. Giorni in cui, ahinoi, ci sentiamo molto più soli.

Un abbraccio enorme a tutta la famiglia Rotondo, alla moglie Filomena e alle figlie Roberta e Giulia. Purtroppo c'è una Baia che sta scomparendo, ma custodiremo per sempre il ricordo e l'insegnamento di questi grandi uomini, tramandandole alle generazioni future. Ciao piccolo, grande Mister Enzo Rotondo! Ti vogliamo ricordare così, con una piccola carrellata di foto di coloro che sono cresciuti insieme a te! Non ti dimenticheremo mai!