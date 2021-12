Addio al batterista Enzo Restuccia: padre di Marina Rei

È morto a 80 anni il batterista Vincenzo Restuccia. Nato a Napoli il 19 marzo 1941, da madre napoletana e padre siciliano, Restuccia è stato uno dei massimi esponenti delle percussioni in Italia. Proveniente da una famiglia d'arte, Restuiccia era anche il padre della cantante Marina Rei. Tante le produzioni amate, tra queste alcune collaborazioni con Ennio Morricone.

La dedica della figlia

"E adesso suona la musica nell’universo papà, come sai fare tu", ha scritto la figlia su Instagram. Ma sono tanti i messaggi che, in queste ore, vogliono ricordare Restuccia. Tra questi c'è quello di TUllio De Piscopo: "È mancato il grande batterista Enzo Restuccia. L’eccellenza , musicista straordinario, virtuoso e studioso del nostro strumento Memorabili i concerti in tutto il mondo con la grande orchestra di Ennio Morricone. Perdita enorme per la musica .Ciao Maestro, sicuramente in paradiso incontrerai Romeo mio fratello che tu amavi tantissimo Abbracci forte forte".