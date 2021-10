Lutto nel napoletano per la morte di Enzo: lascia moglie e figli

Lutto a Crispano per la morte di Enzo Padricelli. Enzo, che lascia moglie e figli, era molto conosciuto e benvoluto in città. In queste ore in tanti lo piangono e lo ricordano sui social.

Tra questi c'è nche il sindaco Michele Emiliano che ha scritto: "Oggi è un giorno triste per l'amministrazione comunale e tutta la nostra comunità Purtroppo ci ha lasciato il dipendente comunale Vincenzo Padricelli. L'improvvisa dipartita di Enzo, come tutti affettuosamente lo chiamavamo, è una perdita grave per la famiglia, per gli amici, per i dipendenti comunali e gli amministratori del Comune di Crispano e per tutti quelli che gli hanno voluto bene. Alla moglie, ai figli e alla sua famiglia, il mio cordoglio e la mia vicinanza. Addio Enzo".