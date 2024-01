"Ciao Enzo, il tuo cuore grande ha smesso di battere": Portici in lutto, le toccanti parole del sindaco

"Ci sono persone che muoiono ma non ci lasciano". Ma soprattutto che seminano così tanto durante la vita che poi, al momento della fine, vengono ricordate da una comunità intera. È il caso di Enzo Leone, cui ha dedicato un messaggio il sindaco di Portici Enzo Cuomo.

"Ci sono persone che muoiono ma non ci lasciano - scrive appunto Cuomo - Enzo Leone si è addormentato e non si è svegliato più, morendo durante il sonno. Una morte improvvisa ed inattesa, la scomparsa di una persona profondamente buona, apprezzata da tutti per la sua generosità e gentilezza".

"Ho un bellissimo ricordo di Enzo Leone - spiega l'ex senatore - Il nostro è stato un rapporto molto bello e diretto, con dialoghi ironici e con una profonda amicizia ed un grande rispetto. Aveva un cuore grande, l’amore per la sua famiglia, la moglie Colomba ed i figli Daniele e Ciro, le sorelle, i cognati e le cognate, i nipoti, e quel cuore tanto grande di Enzo durante il sonno ha deciso di fermarsi. Un uomo generoso, profondamente devoto a San Ciro, organizzatore instancabile delle processioni e delle feste per la ricorrenza del nostro Santo Patrono".

"Un uomo d’amore che non ha mai lesinato affetto, grande tifoso ed appassionato del Napoli", ha continuato il sindaco.

"Ieri ai funerali nel “suo“ Santuario di San Ciro, alle bellissime parole dei figli e di monsignor Raffaele Galdiero e del coparroco Don Ciro Sica ho voluto aggiungere le mie, per testimoniare l’appartenenza al nostro popolo di un uomo semplice ma molto stimato, il grande Enzo che ci mancherà in presenza ma che avvertiremo sempre spiritualmente nella nostra comunità. Ciao grande Enzo", conclude Cuomo.